Lazio, Pellegrini a Dazn indica cosa manca alla squadra
A pochi passi dal match Parma - Lazio, ai microfoni di Dazn è intervenuto Luca Pellegrini.
13.12.2025 17:16 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Il Parma attende la Lazio di Maurizio Sarri. L'Ennio Tardini può valere tre punti preziosissmi dopo i due persi in casa contro il Bologna. A pochi passi dal match, ai microfoni di Dazn è intervenuto Luca Pellegrini: “Dobbiamo segnare di più, essere bravi contro una squadra difficile che ha fatto in casa grandi risultati con grandi squadre. Bisogna dare il 100 per 100. Tutti abbiamo calciato almeno una volta in porta? Il dato resta relativo a se stesso basta che calcia un calciatore tre volte e fa tre gol e va bene uguale (ride, ndr). Sonno? La mia compagna e Sebastiano (primogenito, ndr) sono super, arrivo riposato".