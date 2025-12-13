Lazio, Parma cruciale per la stagione: parla Mirra

Le parole di Vincenzo Mirra in vista della sfida del Tardini con la Lazio che punta a tornare alla vittoria dopo il pari contro il Bologna

Solo poche ore al fischio d'inizio della sfida del Tardini tra Parma e Lazio, in programma alle 18.00. In vista della gara Vincenzo Mirra è intervenuto ai microfoni di Radiosei esprimendo le sue sensazioni in vista del match: "Mentre con il Bologna non perdere sarebbe comunque stata una mezza vittoria, utile per dare continuità ed entusiasmo, quella di oggi è una sfida determinante che può fare da spartiacque: o campionato da vertici, o crisi. Ripeto, è una gara determinante per la rincorsa. La Lazio può e deve vincere. Ogni altro risultato sarebbe negativo e interromperebbe la corsa".

"A Parma ci dobbiamo aspettare una squadra chiusa, che immagino tornerà a tre dietro. Si chiude molto e riparte, davanti hanno calciatori che possono creare problemi nelle ripartenze. Bernabé va attenzionato, è intelligente nel posizionarsi tra le linee e in questo caso dovrà essere bravo Cataldi; inoltre ha un buon tiro da lontano. Non vanno date a loro le possibilità di ripartire in contropiede".

"La cosa che può allarmare sono i pochi gol fatti dalla Lazio in trasferta ma la vittoria è un fattore troppo importante per il proseguo della stagione. Passatemi il termine, anche se è presto, ma questo è una gara da ‘dentro o fuori".

