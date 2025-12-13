Parma, i convocati di Cuesta per la Lazio: la lista completa
13.12.2025 12:15
Si avvicina il fischio d'inizio di Parma - Lazio. A poche ore dalla partita, il tecnico dei crociati Carlos Cuesta ha diramato la lista dei giocatori convocati. Di seguito l'elenco completo.
Portieri: 40 Corvi, 13 Guaita, 66 Rinaldi.
Difensori: 27 Britschgi, 15 Delprato, 18 Løvik, 63 Trabucchi, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estevez, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.
Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 32 Cutrone, 30 Djurić, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.