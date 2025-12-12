Parma, Cremaschi avvisa la Lazio: che elogio per Cuesta!
In collegamento a CBS Sports Golazo, l'attaccante del Parma Benjamin Cremaschi ha parlato del lavoro di Cuesta in panchina. Alla prossima giornata i crociati sfideranno la Lazio di Sarri.
12.12.2025 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
"Cuesta è molto giovane ma è bravo, ci piace quello che sta cercando di fare qui al Parma. Vuole davvero imparare e aiutarci, è la sua prima esperienza da allenatore quindi sta crescendo anche lui".
"Sta facendo di tutto per rendere al meglio, noi giocatori più giovani abbiamo tanta fiducia in lui. Ci sta aiutando a diventare la miglior versione di noi stessi".
