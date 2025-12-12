Calciomercato | Una big di Serie A punta Frattesi. E la Lazio...

Il mercato delle occasioni. Salvo eccezioni, quasi nessun club potrà spendere cifre esorbitanti durante il calciomercato invernale. A meno che non debba dare una sterzata netta. Una di queste squadre, con ogni probabilità, sarà la Juventus.

Tudor è stato esonerato, ma la cura Spalletti ancora non ha portato i frutti sperati. Sono troppe poche le partite disputate per poter tirare le somme, ma i bianconeri continuare a fornire prestazioni poco convincenti con risultati altalenanti. Serve una sterzata, la qualificazione in Champions League non può essere messa in discussione.

Proprio per questo, la dirigenza bianconera starebbe cercando delle soluzioni volte a migliorare la rosa. Una di queste, potrebbe provenire dall'Inter. L'identikit è quello di Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 che sta trovando pochissimo spazio tra le fila nerazzurre. Era nella lista dei desideri di Maurizio Sarri quando aveva chiesto alla Lazio di fare un salto di qualità dopo la qualificazione in Champions League, la valutazione è troppo alta per le casse biancocelesti attuali, anche se chiaramente sarebbe il profilo ideale per completare il centrocampo della Lazio.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sarebbe intenzionata a fare un tentativo concreto con l'Inter, anche grazie alla mediazione dell'entourage del giocatore. L'Inter chiede circa 35 milioni di euro per cedere il giocatore. Una cifra considerata alta dai bianconeri, i quali sperano nello sconto per regalare a Spalletti il trequartista perfetto per il suo ideale 4-2-3-1, con un Frattesi un po' alla Perrotta.