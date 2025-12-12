Calciomercato Lazio | Cercasi numero 10, ma serve un'occasione
RASSEGNA STAMPA - Il tempo scorre e il mercato di gennaio si avvicina. La Lazio attende il via libera per tornare finalmente a muoversi anche se le condizioni economiche così come le restrizioni sono chiarissime. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport il mercato di gennaio sarà a saldo zero ed è per questo che non si possono fare voli pindarici.
Sarri vorrebbe dei big o degli esuberi di top club europei mentre il ds Fabiani preferisce giovani o occasioni. Di fatto i nomi spendibili ad oggi sono quelli di Ilic del Torino o di Samardzic dell’Atalanta con cartellini che si aggirano attorno ai 12-15 milioni.
Per il primo si era pensato a uno scambio con Noslin ma è da capire cosa vorrà fare Sarri ora che l’olandese ha trovato più spazio. Samardzic è stato a lungo corteggiato ai tempi in cui indossava la maglia dell’Udinese ma di fatto non si è mai consacrato.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.