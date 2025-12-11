Calciomercato Lazio | C'è l'ipotesi del ritorno di Keita: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Si lavora sul mercato nell'ottica del risparmio. Gennaio si avvicina, la Lazio studia le soluzioni migliori per accontentare Sarri. Tra la ricerca delle plusvalenze e i possibili colpi per ringiovanire la rosa, spunta anche l'ipotesi del ritorno di un grande ex.
Come riportato da La Repubblica, infatti, a Formello è emerso il nome di Keita Balde. L'attaccante, ora trentenne e al Monza in Serie B, ha iniziato la sua carriera proprio nelle giovanili biancocelesti. Per questo non occuperebbe posti nella lista degli over 22 perché prodotto del vivaio.
Prenderebbe il ruolo di vice-Zaccagni, anche se il tecnico è stato chiaro: per la fascia sinistra vuole solo Lorenzo Insigne. Con l'ex Napoli c'è già un accordo; al momento il senegalese resta solamente una suggestione.