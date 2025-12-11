Lazio, Raspadori o Castellanos? Rambaudi non ha dubbi

Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, ha espresso la sua opinione su Raspadori, Keita e Castellanos, ma anche sulla sfida contro il Parma.

L'ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per dire la sua opinione in merito alle notizie di mercato sul reparto offensivo della Lazio. Inoltre, ha parlato anche della prossima sfida di sabato al Tardini contro il Parma. Di seguito le sue parole:

“Keita? Credo che non serva alla Lazio, non lo prendo neanche in considerazione. Raspadori è un buon giocatore ma con Castellanos non lo scambio. Raspadori è un giocatore di difficile collocazione, non ha la gamba per fare l’esterno, la prima punta non la può fare perché è leggerino; è un trequarti o una seconda punta, dentro l’area se capita una palla ha la tecnica per fare gol. Sostituire Taty con lui? Fumo agli occhi. Se devo prendere tanto per farlo, mi tengo i miei".

"La Lazio ora ha un’identità, l’atteggiamento è giusto: c’è tutto per vincere e a Parma devi vincere. Se fai il tuo calcio, ottieni i tre punti perché sei superiore al Parma. La Lazio deve dare continuità e migliorarsi. La gara è importante. Isaksen e Cancellieri sono due giocatori che si equivalgono, averli entrambi è importante. Sabato comunque partirei con Cancellieri, Noslin lo metto a partita in corso".

"Vicino a Romagnoli metterei Provstgaard. Sono sì due mancini, ma hanno già giocato insieme. Il danese ha fatto bene quando è sceso in campo, non impiegarlo potrebbe anche togliergli l’autostima”.