Calciomercato Lazio | Le preferenze di Sarri: spunta un vecchio nome
RASSEGNA STAMPA - È quasi certo che la Lazio a gennaio potrà operare a saldo zero, ovvero potrà acquistare solo dopo aver ceduto. L'esigenza maggiore è a centrocampo, con Sarri che chiede un giocatore con caratteristiche che oggi mancano. Come riporta il Messaggero, in estate aveva seguito Karetsas (Genk), ormai fuori portata, mentre Tommaso Berti (Cesena) è considerato ancora troppo acerbo.
Oggi il tecnico accoglierebbe volentieri Samardzic, poco utilizzato all’Atalanta, e rimane un suo pallino anche Ilic del Torino, anche se Sarri teme possa rendere più come regista che da mezz’ala. La talent room segue da tempo Watson, in scadenza col Kilmarnock, ma il Comandante è stato chiaro: "Serve qualcuno che ci migliori, altrimenti restiamo così".
Dopo aver rilanciato Basic, Sarri preferirebbe una mezz’ala alla Luis Alberto, capace di accendere il gioco. Se dovesse partire Guendouzi (con il Marsiglia che ha ancora il 10% sulla futura rivendita), non disdegnerebbe Fabbian per aumentare inserimenti e gol. Un bonus in più: nel 2026 il suo ingaggio non rientrerebbe nel “costo del lavoro allargato”. Proprio per questo, però, il Bologna chiede ancora di più per lasciarlo partire.