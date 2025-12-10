Lazio, Sarri è un maestro di campo: l'elogio di Alvini
Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini, che ha parlato del suo percorso in Serie B (primo posto in classifica a pari merito con il Monza) e del suo lavoro sul campo.
10.12.2025 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Riguardo alla grande scuole degli allenatori italiani, ha citato anche Maurizio Sarri, ora alla Lazio. Di seguito le sue parole: "La nostra scuola è la migliore al mondo. Ancelotti per la leadership, Conte per il metodo, Italiano o Baldini per la tattica. E Spalletti ovviamente".
"Ma ho visto Sarri, Giampaolo e altri, tutti maestri. La settimana scorsa ho fatto un esercizio che Sarri faceva nel 2012 a Empoli: l’ho riadattato ed è piaciuto".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.