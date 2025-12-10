Calciomercato Lazio | Derby con la Roma per Raspadori? Il punto

La Lazio cerca un attaccante, la Roma pure. Raspadori dal canto suo valuta un ritorno in Italia e potrebbe essere nella capitale
10.12.2025 di Chiara Scatena
RASSEGNA STAMPA - Alla Lazio serve un attaccante. Nelle scorse stagioni si era stata abituata bene da Immobile, ma da quando è andato via non si è trovato un degno erede, seppur sia quasi impossibile raggiungere i numeri dell'attuale attaccante del Bologna in maglia biancoceleste. La nuova Lazio di Sarri segna poco e lo fa principalmente con gli esterni, non con il centravanti, che sia Castellanos, Dia o Noslin. In tre hanno messo bucato la rete solo 4 volte, motivo per cui Sarri ha fatto il nome di Raspadori. 

L'attaccante dell'Atletico non è un un grande bomber (in carriera ha segnato massimo 10 reti a stagione), ma il tecnico è convinto che il suo talento sia ancora inespresso. In Spagna il suo minutaggio è stato davvero minimo (309 minuti in 12 presenze) e Gattuso ha bisogno che giochi di più per arrivare pronto ai playoff per i Mondiali.

Per questo motivo l'ex Napoli ha chiesto al suo entourage di valutare un ritorno in Italia, e la Lazio potrebbe essere una delle destinazioni. O meglio, Roma potrebbe esserlo. Come riporta il Messaggero, non solo i biancocelesti sono sull'attaccante: in caso non riuscisse a chiudere per Zirkzee, la Roma avrebbe infatti messo gli occhi proprio sul classe 2000.

