Calciomercato Lazio | Tavares in uscita: a gennaio può partire
RASSEGNA STAMPA - Nuno Tavares fa un altro passo indietro. Neppure l’assist ritrovato dopo quasi un anno, servito in Coppa Italia contro il Milan, è bastato per rilanciarlo. Contro il Bologna il portoghese ha offerto una prestazione negativa, non solo per l’errore sul gol subito ma per le difficoltà mostrate in ogni duello con Orsolini.
Sarri lo ha tolto all’intervallo, esattamente come era già accaduto nel derby, dove era stato il peggiore in campo. A Formello speravano in un segnale di crescita dopo l’assist, ma il terzino ha evidenziato ancora limiti difensivi e scarsa concentrazione anche quando la Lazio provava ad attaccare.
Come scrive il Corriere della Sera, a gennaio Tavares può partire: è costato 6 milioni e una plusvalenza sarebbe facile da realizzare, anche se alla Lazio toccherà girare all’Arsenal il 40% dell’eventuale ricavo. In estate Lotito pensava di poter incassare oltre 30 milioni, ma oggi cifre del genere sono difficili da ottenere. In Inghilterra qualche estimatore c’è, ma servirà accontentarsi di meno.
La sua uscita, insieme a quella possibile di Hysaj — entrambi tra i più pagati della rosa — garantirebbe un risparmio importante. Ma Sarri vuole rinforzi veri, non semplici sostituzioni: tra i nomi seguiti c’è Anton Gaaei dell’Ajax, prima però la Lazio dovrà sfoltire e fare cassa.