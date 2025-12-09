Parma - Lazio, le voci che racconteranno il match su Dazn
La Lazio sfida il Parma al Tardini nella 15ª giornata di Serie A. La gara sarà visibile su Dazn, ecco di chi saranno le voci che la racconteranno
09.12.2025 22:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Dopo il pari in casa col Bologna, la Lazio affronterà il Parma in trasferta. La partita - valida per la quindicesima giornata di Serie A - è in programma sabato 13 dicembre, alle 18 il calcio d'inizio.
L'incontro sarà trasmesso in esclusiva su Dazn e a raccontarlo sarà il duo composto da Luca Farina, per la telecronaca, e Cristian Brocchi per il commento tecnico.
