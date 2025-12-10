Lazio, stop Isaksen: salta il Parma e non solo. I tempi
RASSEGNA STAMPA - Sarri perde Isaksen. Nell'ultima gara contro il Bologna, il danese è uscito all'intervallo per un problema muscolare. Gli esami svolti ieri hanno evidenziato una lesione di basso grado all'adduttore sinistro che lo terrà fuori per circa 20 giorni.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, salterà quindi sicuramente le gare contro Parma e Cremonese (20 dicembre); verrà valutato poi invece per quella contro l'Udinese del 27 dicembre, l'ultima del 2025 dei biancocelesti.
Il suo posto quindi lo prenderà Cancellieri sulla fascia destra del tridente d'attacco, a partire dalla sfida del Tardini. Le due ali torneranno a darsi il cambio in infermeria, quasi mai sono riusciti a essere entrambi a disposizione di Sarri contemporaneamente.