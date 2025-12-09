Lazio | Raspadori, Taty, Sarri e il mercato: il punto di Abbate

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate ha fatto il punto sul mercato, incluso l'interesse nei confronti di Raspadori, il futuro di Castellanos ma anche le parole di Lotito e le richieste di Sarri sul mercato. Ecco le sue parole:

RASPADORI - "Raspadori è una possibilità clamorosa perché fino all'altro ieri mi sembrava impossibile prenderlo, oggi invece c'è una possibilità perché non vuole perdere il Mondiale e giocando così poco perdi la Nazionale. Qualcosa si sta muovendo dalla Premier per Castellanos, anche in Liga. Se si è bravi a cederlo a 25-30 milioni fai una plusvalenza clamorosa, poi in entrata puoi spendere gli stessi soldi e prendere qualcuno di altrettanto valido, tipo Raspadori. Castellanos non si è mai trovato col gioco di Sarri e non gli dispiacerebbe cambiare aria, ma solo se arrivasse qualcuno da un campionato top europeo, anche perchè lui punta alla Nazionale".

CASTELLANOS - "Possiamo poi discutere sul fatto che Raspadori sia un bomber o meno dato che non lo è mai stato, ma se Sarri è convinto di poterlo far segnare dopo come ti ha fatto crescere la squadra e ti sta tenendo a galla va accontentato. Castellanos non si è mai trovato col gioco di Sarri e non gli dispiacerebbe cambiare aria, ma solo se arrivasse qualcuno da un campionato top europeo, anche perché lui punta alla Nazionale".

LOTITO E IL MERCATO - "Lotito quando dice che non vuole mortificare chi è già in rosa, comprando altri giocatori lo fa perché spera che Sarri li valorizzi, ma è lo stesso Sarri ad avergli detto che non funziona così. La priorità sono la mezzala e l'attaccante, poi che la società si muova o meno per soddisfarlo è tutto da vedere".