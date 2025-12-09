Lazio, Castellanos piace in Premier: la rivelazione di Cardone

Giulio Cardone ha parlato del mercato della Lazio, soffermandosi sulle richieste di Sarri per gennaio e sulle possibili cessioni.

Giulio Cardone è intervenuto in collegamento ai microfoni di Radiosei, ai quali si è soffermato principalmente sul mercato della Lazio. Il giornalista di Repubblica ha analizzato le priorità di mister Sarri per la finestra di gennaio, parlando, poi, anche delle possibili operazioni in uscita. Di seguitole sue parole:

“A saldo zero la Lazio ha operato tante volte anche in passato, è un’aggravante certamente, ma lo dico per spiegare che non sarebbe una novità. A gennaio il mercato va fatto, sia per la questione delle plusvalenze, sia per capire cosa succederà in estate. Quello che accadrà a giugno inciderà sul futuro di Sarri, vuole la garanzia che la squadra verrà allestita per essere competitiva".

"Il ridimensionamento c’è, parlano i fatti. Più in generale direi che l’intera Serie A è scesa di livello. Quello che ci preoccupa è il ridimensionamento in vista del futuro, con una contestazione che diventerà sempre più intensa".

"Sarri vuole, addirittura prima di Insigne, una mezzala in più, forte, un vice Zaccagni e anche un bomber. C’è da capire quale sarà il futuro di Castellanos: se andasse via prenderei un goleador, non Raspadori. Ad ogni modo per il Taty si stanno sviluppando degli intrecci in Premier League".

"Paradossalmente hanno maggiore mercato i calciatori italiani con cui non monetizzerai tanto, che gli altri nomi che facciamo. Non sono arrivate offerte tali da far riflettere la Lazio, eccezion fatta per dei sondaggi dagli Emirati”.