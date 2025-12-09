Calciomercato Lazio, Sarri vuole Raspadori: le condizioni

Maurizio Sarri non si accontenta di Insigne. Il tecnico vuole anche Raspadori ma le condizioni saranno decisive.

RASSEGNA STAMPA - Scintille di mercato fra Lotito e Sarri. Il presidente della Lazio ha ribadito di voler fare di tutto per non indebolirsi e ha già un accordo di massima con lo svincolato Insigne, ma a Mau non basta il vice-Zaccagni, le priorità sono in altri ruoli e non serve solo non indebolire, ma anche rinforzare la squadra con giocatori che migliorino la rosa, a detta del tecnico.

Il Comandante vuole garanzie sui rinnovi di Basic e Romagnoli e sugli altri rinforzi. Come riporta il Messaggero, ancor prima di Insigne vorrebbe una mezzala alla Luis Alberto e quel Raspadori. Giacomo in estate è finito all'Atletico Madrid per 22 milioni, ma pensava di giocare di più di 309' in 12 apparizioni. Proprio per questo ora il 25enne, temendo di perdere la Nazionale e avrebbe dato mandato ai suoi agenti di riportarlo in Italia.

Servono più gol, fin qui solo 17 reti stagionali di cui 4 provenienti dagli attaccanti. In questo ragionamento è per questo che Sarri vuole Raspadori, ma, se non uscirà il Taty o verrà fatta cassa con Isaksen o Cancellieri, sarà difficile vederlo in inverno. Nel frattempo, viene valutato anche il nome di Cucho Hernandez del Betis, già a 7 gol.