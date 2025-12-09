Milan - Como in Australia, si va verso il no: il motivo
Milan - Como quasi certamente non si giocherà più in Australia. A lanciare la notizia è La Gazzetta dello Sport, che spiega come l'Asian Football Federation e Football Australia abbiano posto condizioni molto stringenti per la disputa del match. Tra queste ci sarebbe l'impossibilità di pubblicizzare la gara come di Serie A, ma anche quella di dover utilizzare una squadra arbitrale della Afc e non proveniente dalla Can italiana.
Queste due richieste, in particolare, avrebbero portato a un dietrofront della Lega e, a meno di un intervento della Fifa nei prossimi giorni per sbloccare la situazione, sembra che la sfida di campionato non si giocherà più a Perth l'8 febbraio come previsto.
Starà al club rossonero ora trovare una soluzione alternativa, visto che in quel weekend San Siro sarà occupato dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026.