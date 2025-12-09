Lazio | Infortunio Isaksen: il comunicato sulle sue condizioni
09.12.2025 19:58 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: sslazio.it
Su sslazio.it è stato pubblicato il comunicato relativo all'infortunio di Gustav Isaksen e alle sue condizioni dopo gli esami a cui si è sottoposto a due giorni da Lazio-Bologna. Eccolo di seguito:
"Nel pomeriggio, a seguito di un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica che il calciatore Gustav Isaksen, dopo aver effettuato esami strumentali presso la Clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione di basso grado a carico dell’adduttore sinistro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo; le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".
Elena Bravetti
Elena Bravetti