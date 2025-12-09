Giudice Sportivo, multa alla Lazio dopo il Bologna! Il motivo
Nella nota del Giudice Sportivo riguardo l'ultima giornata di campionato spunta un'ammenda per la Lazio. Si tratta di una multa alla società biancoceleste in riferimento alla gara pareggiata contro il Bologna.
Nella nota del Giudice Sportivo riguardo l'ultima giornata di campionato spunta un'ammenda per la Lazio. Si tratta di una multa da 3mila euro alla società biancoceleste in riferimento alla gara pareggiata contro il Bologna per 1-1, con i gol di Isaksen e Odgaard.
Di seguito il comunicato con il motivo della sanzione.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del primo tempo.
