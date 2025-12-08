Lazio, Sunderland su Guendouzi? Il Marsiglia segue interessato

Matteo Guendouzi può lasciare la Lazio a gennaio, ma solo di fronte a un'offerta congrua. Il Marsiglia segue la vicenda, in quanto detentrice di una percentuale sulla futura rivendita.

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha bisogno di cedere prima di poter acquistare. Manca solo l'ufficialità, ma sembra che la società biancoceleste sarà in grado di operare solo a saldo zero per la prossima sessione invernale di calciomercato. Ciò che esce, poi può entrare.

Sarri è stato chiaro, la Lazio non dovrà acquistare tanto per farlo. Bisognerà intervenire per migliorare il gruppo, altrimenti tanto vale non intervenire proprio. Il tecnico toscano non vuole abbassare il livello, ma costruire. Proprio per questo, se deve esserci un sacrificio importante è impensabile farlo senza avere in mano un sostituto all'altezza.

Uno dei candidati a lasciare Roma è Matteo Guendouzi. Il francese è un elemento cardine nel centrocampo di Sarri, infatti è uno dei pochi calciatori ad avere una valutazione alta, la quale consentirebbe poi alla Lazio di reinvestire sul mercato (nella teoria, poi c'è la pratica).

Nelle scorse settimane, le voci su un possibile trasferimento di Guendouzi in Premier League si erano fatte insistenti. In particolare, al Sunderland di Régis Le Bris, allenatore con cui il francese ha ià avuto a che fare ai tempi del Lorient. Ad alimentare il tutto era stato proprio l'allenatore, il quale aveva risposto così in merito all'interesse per il calciatore: "Abbiamo ancora contatti con i giocatori e Guendouzi è uno di questi. Ho lavorato con lui in precedenza a Lorient, quindi restiamo in contatto".

Le voci ora si sono acquietate, ma gennaio è alle porte. La Lazio chiede circa 30 milioni di euro per far partire il calciatore. Qualora avvenisse il trasferimento, non sarebbe solo la Lazio a sorridere, ma anche l'ex club di Guendo: il Marsiglia. Infatti, dalla Francia riportano di come i francesi detengano il 10% sulla futura rivendita. La Lazio deve tener conto anche di questo, ma intanto il Marsiglia segue interessato l'evolversi della situazione.