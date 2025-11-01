Calciomercato Lazio | Chi è Madjo: il gigante di Enfield per l'attacco del futuro

Prima del blocco del mercato e dell’arrivo di Maurizio Sarri, dalle parti di Formello si studiavano profili futuribili e congeniali per la rosa biancoceleste, soprattutto per il reparto offensivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club biancoceleste aveva infatti valutato il profilo di Brian Madjo, giovane centravanti promosso in prima squadra dal Metz dopo essersi messo in luce nelle giovanili francesi.

PROFILO - Classe 2009 e un percorso interessante in Nazionale con Lussemburgo e Inghilterra, Madjo è un talento dal percorso internazionale: nato a Enfield, in Inghilterra, e cresciuto in Lussemburgo, unisce fisico e potenza in un mix raro per la sua età. Con i suoi 193 centimetri e una struttura atletica già formata, ha collezionato quattro presenze in Ligue 1 con la maglia del Metz, attirando l’attenzione di diversi osservatori. L’idea della Lazio era quella di un investimento mirato sul futuro, più che di un rinforzo immediato.

AMBIZIONE - Una carriera nelle giovanili a cavallo tra le due nazioni sopracitate, ma Madjo sembra coltivare ambizioni importanti. Motivo per il quale avrebbe rifiutato recentemente la convocazione con la nazionale maggiore del Lussemburgo. Il giovane attaccante ha già collezionato tre presenze con la nazionale lussemburghese in sfide amichevoli giocate tra marzo e giugno. Questo è un dettaglio significativo, poiché può ancora facilmente scegliere la sua nazionale, dato che non ha ancora giocato una competizione ufficiale per il Lussemburgo. E in tal senso, ci sono opzioni ben più intriganti come Inghilterra e Camerun, paese d'origine dei suoi genitori.

TRA PRESENTE E FUTURO - Sarri, però, ha esigenze differenti e guarda soprattutto a profili pronti per il presente. Il tecnico toscano chiede interpreti funzionali al suo gioco, a partire dal centravanti e dalla mezzala, ruoli chiave per dare equilibrio e incisività alla squadra. Forse, con gli innesti giusti, la Lazio potrebbe trovare quella concretezza sotto porta che finora è mancata. Quello di Madjo è un profilo sicuramente futuribile e che rimane attenzionato dalle parti di Formello, ma forse ora le priorità sono cambiate.