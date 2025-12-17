Lazio, De Grandis (Sky): "Arbitri? Non credo alla malafede, non sono bravi"
17.12.2025 13:45 di Christian Gugliotta
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Radio Laziale, soffermandosi sul livello della classe arbitrale in Italia anche alla luce degli episodi dell'ultimo turno di Serie A. Queste le sue parole:
"Io non credo alla malafede, è che proprio non sono bravi gli arbitri. Sono sconvolto dalle interpretazioni arbitrali, gli arbitri non sono in grado, non conoscono delle dinamiche del calcio".
"É ridicolo quello che sta succedendo e anche come motivano gli arbitri le loro scelte, per tutte le spinte si parla sempre di spinta lieve, ma cosa significa? Non puoi fare una trasmissione con solo quello che ti pare, l'episodio di Basic non l'hanno fatto vedere, è lo stesso episodio di Mancini con Ramon, uguale".
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.