Oddi ricorda Doriano: "È stato importante per la Lazio". E sul Parma...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Giancarlo Oddi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per parlare della vittoria di Parma e della prossima sfida contro la Cremonese, ma soprattutto per ricordare Doriano Ruggiero, storico massaggiatore del club biancoceleste scomparso negli scorsi giorni. Ecco di seguito le sue parole:

“Doriano non è stato solo un massaggiatore, è stata una persona davvero importante per la Lazio; diventava un amico, il suo modo di fare era troppo bello. Anche quando non lavorava più alla Lazio, l’ho sempre seguito, era forte davvero. Purtroppo è venuta a mancare una bella persona. Avrebbe meritato ieri mattina qualcosa in più durante l’ultimo saluto. Doriano è stato un grande, anche fuori dal campo".

"Vincere in 9 significa che questa squadra ha carattere, ha dato dimostrazione di attaccamento e questo è importantissimo, soprattutto dopo ciò che è accaduto in estate. Gran bella soddisfazione. questa vittoria, arrivata così, è davvero importante".

"Contro la Cremonese ci saranno tante assenze, ma Sarri sa quello che deve fare. Sarebbe bello che la Lazio avesse qualche esordiente, qualche giovane in grado di dare una mano almeno fino al mercato. Per adesso la squadra ha fatto tanto e va aiutata a gennaio”.