Lazio - Cremonese, scelto l'arbitro: la designazione completa
17.12.2025 12:00 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Forte del successo ottenuto al Tardini contro il Parma in nove uomini, la Lazio cerca il bis all'Olimpico contro la Cremonese, nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A in programma alle 18:00 di sabato 20 dicembre.
L'arbitro designato per dirigere la sfida è Luca Pairetto della sezione di Nichelino, che sarà coadiuvato dagli assistenti Laudato e Regattieri. Il IV Uomo sarà Bonacina, mentre in sala Var Camplone sarà affiancato da Manganiello.
Arbitro: Luca Pairetto (sez. Nichelino)
Assistenti: Laudato - Regattieri
IV Uomo: Bonacina
VAR: Camplone
AVAR: Manganiello