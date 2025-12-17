Lazio, Basic fermato due turni dal giudice sportivo: il club presenta ricorso
RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in emergenza, ma non sorprende. Sarri ci ha fatto l’abitudine e non solo lui. Questa volta, oltre agli infortunati e ai giocatori che sono partiti per la Coppa d’Africa, ci sono anche le squalifiche inflitte dal giudice sportivo. Un turno a Zaccagni e due a Basic, così si legge sul comunicato.
Il croato ha così chiuso il 2025 in anticipo saltando non solo la sfida in casa con la Cremonese, ma anche la trasferta a Udine. Il rientro è previsto nel 2026, col Napoli a meno che - riporta l’edizione odierna de Il Messaggero - non venga accolto il ricordo che presenteranno da Formello per provare a ottenere uno scontro di un turno.
