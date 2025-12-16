Tiribocchi racconta: "Io scaricato dalla Lazio. Mimmo Caso mi disse..."
L'ex centravanti Simone Tiribocchi ha raccontato in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport di quando fu scaricato dalla Lazio di Mimmo Caso.
16.12.2025
RASSEGNA STAMPA - L'ex attaccante Simone Tiribocchi ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport.
Tra i tanti argomenti affrontati, Tiribocchi ha svelato anche di quando fu scaricato dalla Lazio, da giovanissimo. Ecco di seguito le sue parole sulla vicenda:
"Ho giocato alla Lazio per anni, poi da un giorno all'altro mi mandarono via e a 16 anni mi ritrovai senza squadra. Per Mimmo Caso non ero pronto. Anni dopo disse che ero stato uno dei suoi più grandi rimpianti".
