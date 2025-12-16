Lazio, Massolin colpo in prospettiva? L'opinione di Rambaudi

Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, ha parlato di Yannis Massolin (che piace alla Lazio) e della Cremonese di Nicola.

L'ex calciatore della Lazio Roberto Rambaudi è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare la prossima sfida contro la Cremonese e le voci su un interessamento per Yanis Massolin del Modena. Ecco di seguito le sue parole:

“Yanis Massolin del Modena? È un talento, è un giocatore che ha dei colpi; è un trequarti, una seconda punta da educare tatticamente. Ha i libri ma deve studiare. A me è piaciuto; è subentrato e ha fatto al differenza, nell’ultimo impegno è stato titolare. Ci investirei, buon colpo in prospettiva".

"Nicola? In Italia ci sono ottimi allenatori, preparati e lui è uno di questi; è anche un grande motivatore, riesce ad entrare nella testa e nella pancia dei calciatori".

"La Cremonese è una squadra che ti fa giocare male; coprono bene il campo in entrambe le fase, è una rosa costruita bene per i suoi obiettivi. Vardy ha la sua età ma sa muoversi, poi c’è Bonazzoli che inventa. Squadra tosta da affrontare. Con queste squadre devi giocare in verticale”.