Lazio, Massolin colpo in prospettiva? L'opinione di Rambaudi

Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, ha parlato di Yannis Massolin (che piace alla Lazio) e della Cremonese di Nicola.
16.12.2025 10:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, Massolin colpo in prospettiva? L'opinione di Rambaudi

L'ex calciatore della Lazio Roberto Rambaudi è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare la prossima sfida contro la Cremonese e le voci su un interessamento per Yanis Massolin del Modena. Ecco di seguito le sue parole:

“Yanis Massolin del Modena? È un talento, è un giocatore che ha dei colpi; è un trequarti, una seconda punta da educare tatticamente. Ha i libri ma deve studiare. A me è piaciuto; è subentrato e ha fatto al differenza, nell’ultimo impegno è stato titolare. Ci investirei, buon colpo in prospettiva".

"Nicola? In Italia ci sono ottimi allenatori, preparati e lui è uno di questi; è anche un grande motivatore, riesce ad entrare nella testa e nella pancia dei calciatori".

"La Cremonese è una squadra che ti fa giocare male; coprono bene il campo in entrambe le fase, è una rosa costruita bene per i suoi obiettivi. Vardy ha la sua età ma sa muoversi, poi c’è Bonazzoli che inventa. Squadra tosta da affrontare. Con queste squadre devi giocare in verticale”.

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.