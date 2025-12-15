Marcolin: "Atmosfera molto bella. La Lazio è in crescita e..."

Dario Marcolin è tra gli ospiti alla cena di Natale della Lazio e ai microfoni ufficiali del club ha raccontato l'atmosfera che si respira

© foto di Federico Gaetano

Tra gli ospiti alla cena di Natale della Lazio, che si sta tenendo questa sera a Spazio Novecento, Dario Marcolin. L'opinionista di Dazn, ex biancoceleste, si è fermato ai microfoni ufficiali del club per raccontare l'atmosfera che si respira e non solo.

Le sue considerazioni: "Grande serata! Iniziata benissimo, mi sono meravigliato dell’orario. La serata finirà a mezzanotte, l’una. Ci sono tante persone, circa 500 invitati e anche tutte le istituzioni. L’atmosfera? Molto bella, inaspettata. Lo spettacolo e tanti rapporti, tante le tv che si incontrano e le istituzioni. C’è il meglio del meglio”.

"Lo dicevamo prima con degli amici, quando fai le cene di Natale è bello se ci arrivi dopo una vittoria. La Lazio è in crescita, arriva da una prestazione 9 contro 11 e dunque, miglior data e miglior giorno non poteva esserci”.

