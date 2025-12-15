Cremonese, squalificato un titolare: è emergenza a centrocampo

La Cremonese sarà costretta a inventarsi qualcosa a centrocampo contro la Lazio, dopo la squalifica di un suo giocatore titolare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio si presenterà alla partita di sabato contro la Cremonese con i centrocampisti e gli attaccanti contati. Zaccagni, Pedro, Noslin e Cancellieri saranno le uniche risorse offensive a disposizione di Maurizio Sarri, mentre a centrocampo Belahyane sarà l'unica alternativa al trio Guendouzi, Cataldi e Vecino (sempre se Sarri non decida di schierarlo dal 1').

PAYERO SQUALIFICATO - In casa grigiorossa, però, la situazione non è decisamente migliore. La squadra di Davide Nicola, infatti, è uscita ferita e infuriata dalla partita persa 1-0 contro il Torino, tanto che è stato necessario l'intervento dell'allenatore per riportare l'ordine nello spogliatoio. La Cremonese non solo, però, ha perso tra le polemiche contro i Granata, ma ha visto anche scattare la squalifica di Martín Payero per la quinta ammonizione del suo campionato.

EMERGENZA A CENTROCAMPO - Il centrocampista argentino salterà, quindi, la partita di sabato contro i biancocelesti e si aggiunge alla lista degli indisponibili che, a centrocampo, conta anche Grassi e Collocolo.