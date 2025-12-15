Lazio, l'elogio di Mattei: "Questa è una squadra vera, merito di Sarri"

L'opinionista di Radiosei ha detto la sua sulla vittoria sofferta ma importantissima di Parma

Della vittoria di Parma se ne parlerà ancora per molto, visto il modo in cui è arrivata e i gravi errori arbitrali che hanno rischiato di influenzare il match. A parlare dell'argomento è anche Stefano Mattei, opinionista di Radiosei:

“Quella di Parma è stata una partita che la Lazio stava conducendo bene poi sappiamo quello che è successo: di due rossi forse ce ne era mezzo. Il fallo di Basic ricorda quello, non punito, di Saelemaekers; con Zaccagni il Var sarebbe dovuto intervenire come ha fatto in Sassuolo-Lazio, ma ormai sappiamo come vanno questi episodi.

Questa è una squadra vera. Un grande merito va dato a Sarri: vedo una squadra che non concede, tutti sanno quello che devono fare, c’è una grande organizzazione tattica che sta permettendo alla Lazio di risalire piano piano la classifica. Merito di Sarri, della squadra e dei tifosi e qui mi fermo, altrimenti altri si prendono meriti che non hanno. Sarri ha capito che è meglio tenere un profilo basso anche perché non è supportato dalla società”.