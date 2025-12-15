NEWS | Armando Izzo e Raffaella Fico: "Abbiamo perso il nostro bambino"
15.12.2025 12:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Un dolore immenso ha colpito il calciatore del Monza Armando Izzo e la sua compagna Raffaella Fico. Solo qualche settimana i due avevano annunciato di aspettare un bambino ma, adesso, è proprio la coppia ad aver annunciato di averlo perso. "Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita... <<< ARMANDO IZZO E RAFFAELLA FICO >>>
