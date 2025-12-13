Lazio, Zac e Basic rischiano: quante giornate possono saltare
La Lazio vince in nove. Battuto il Parma, decisivo il gol di Noslin. L'arbitro Marchetti aveva espulso Zaccagni nel primo tempo e Basic nel secondo, due decisioni alquanto dubbie.
13.12.2025 20:27 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ora entrambi salteranno sicuramente la prossima gara contro la Cremonese, in programma sabato prossimo (20 dicembre, ore 18) all'Olimpico. Il rischio però è di una sanzione più pesante.
Dipenderà tutto dal resoconto finale del Giudice Sportivo, che arriverà solo martedì alla fine della giornata di Serie A. La Lazio e Sarri sperano.
