Lazio, Castellanos esulta: "Fino alla fine, contro tutti!" - FOTO
13.12.2025 21:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio vince in nove. Battuto il Parma, decisivo il gol di Noslin nel secondo tempo che ha regalato un successo insperato alla sua squadra.
Con un post su Instagram il Taty Castellanos ha esultato per il successo al Tardini, elogiando la prestazione dei suoi compagni. Di seguito le sue parole.
"Grande vittoria con due giocatori in meno, grande sforzo di tutti, fino alla fine contro tutti. Forza Lazio!".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.