La vittoria col Parma vale doppio per Sarri che ha raggiunto un traguardo importantissimo alla guida della Lazio
13.12.2025 21:41 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Sarri, 3 punti che valgono 200: il traguardo in Parma - Lazio

La Lazio, nonostante le difficoltà dovute soprattutto dalla doppia espulsione di Zaccagni e Basic, è riuscita a battere il Parma al Tardini con un gol di Noslin. Un successo in trasferta che mancava da troppo tempo e che vale, per Sarri, molto più di tre punti. 

Il tecnico, con la vittoria di questa sera, ha raggiunto quota 200 punti da quando è alla guida dei biancocelesti. Un traguardo importante per il toscano e non poteva desiderare modo migliore per festeggiarlo. 

