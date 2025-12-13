Sarri, 3 punti che valgono 200: il traguardo in Parma - Lazio
La vittoria col Parma vale doppio per Sarri che ha raggiunto un traguardo importantissimo alla guida della Lazio
13.12.2025 21:41 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio, nonostante le difficoltà dovute soprattutto dalla doppia espulsione di Zaccagni e Basic, è riuscita a battere il Parma al Tardini con un gol di Noslin. Un successo in trasferta che mancava da troppo tempo e che vale, per Sarri, molto più di tre punti.
Il tecnico, con la vittoria di questa sera, ha raggiunto quota 200 punti da quando è alla guida dei biancocelesti. Un traguardo importante per il toscano e non poteva desiderare modo migliore per festeggiarlo.
