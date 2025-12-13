Lazio | Sarri orgoglioso: la carezza alla squadra e il commento sull'arbitro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo Cuesta è arrivato il momento di Maurizio Sarri che - intervenuto ai microfoni di DAZN - ha analizzato la vittoria giunta al Tardini contro il Parma. Nonostante la doppia inferiorità numerica, i biancocelesti sono riusciti a difendere alla perfezione, per poi raggiungere anche il vantaggio con Noslin all'82'. Di seguito il commento del tecnico:

"Snodo fondamentale per la stagione? Ci può dare entusiasmo, però credo che i ragazzi abbiano trovato la convinzione già da fine settembre. Sono tre mesi che la squadra sta facendo bene. Abbiamo vinto in doppia inferiorità numerica, ma se guardiamo la partita nel complesso, la vittoria ci sta tutta. La squadra è in crescita per come si esprime in campo ma anche a liviello di mentalità. Io che con questo gruppo mi divertivo e che ero contento l'ho detto in tempi non sospetto. Vincere 9 contro 11? Sì, mi sembra un Entella-Figline, si vinse in 8 contro 10".

"Già contro il Bologna, in inferiorità numerica, non avevamo perso ordine. Anche oggi stessa cosa, anche se poi la doppia inferiorità è senz'altro più complessa da gestire. Dalla panchina sono entrati ragazzi adatti a questo tipo di situazioni. Provstgaard, ad esempio, ci ha dato una grossa mano. Gli altri due sono giocatori di grande gamba, che potevano aiutarci".

"Prossima partita? Siamo purtroppo abituati a questo tipo di situazioni. Se siamo 11 bene, altrimenti partiamo direttamente in 10 (ride, ndr)".

"Espulsione di Zaccagni? Mi sembra non lo prenda neanche, lo vede con la caviglia e non con la pianta del piede. Mi sembra un po' troppo, forse il gesto non rivisto può dare l'impressione. Ma il rosso mi sembra troppo".