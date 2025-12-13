Parma - Lazio, Noslin fa 50 e segna: l'omaggio del club - FOTO

13.12.2025 22:25 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Parma - Lazio, Noslin fa 50 e segna: l'omaggio del club - FOTO

Quale miglior partita se non la cinquantesima con la maglia della Lazio per segnare un gol decisivo. È la storia di Tijjani Noslin, che contro il Parma ha raggiunto cifra tonda in biancoceleste. 

Al Tardini, subentrato nel secondo tempo a Castellanos, l'olandese ha siglato la vittoria della squadra di Sarri, che si era ritrovata in nove dopo le espulsioni di Zaccagni e Basic. 

Sui social, la società ha omaggiato l'ex Verona per il traguardo ottenuto in una serata assolutamente speciale per lui. Di seguito il post.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.