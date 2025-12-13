Parma - Lazio, Noslin fa 50 e segna: l'omaggio del club - FOTO
13.12.2025 22:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Quale miglior partita se non la cinquantesima con la maglia della Lazio per segnare un gol decisivo. È la storia di Tijjani Noslin, che contro il Parma ha raggiunto cifra tonda in biancoceleste.
Al Tardini, subentrato nel secondo tempo a Castellanos, l'olandese ha siglato la vittoria della squadra di Sarri, che si era ritrovata in nove dopo le espulsioni di Zaccagni e Basic.
Sui social, la società ha omaggiato l'ex Verona per il traguardo ottenuto in una serata assolutamente speciale per lui. Di seguito il post.
5️⃣0️⃣ ✍️ T.J.#ParmaLazio#AvantiLazio pic.twitter.com/oT92TJThjb— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 13, 2025
