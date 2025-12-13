Lazio, Castellanos incorona Noslin: "Te lo meriti!" - FOTO
13.12.2025 22:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Noslin abbatte il Parma. Subentrato al posto di Castellanos, l'olandese ha regalato la vittoria alla Lazio in nove contro undici, dopo le espulsioni più che dubbie di Zaccagni e Basic.
Dopo la partita, proprio il Taty ha condiviso una foto su Instagram insieme al 'Man of the Match' del Tardini, nonché eroe della serata biancoceleste.
"Bravooooo frate, te lo meriti", ha scritto l'argentino. Di seguito il post.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.