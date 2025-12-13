Lazio eroica al Tardini! Stende il Parma in nove: decisivo Noslin

Più forti di tutto quello che solo con la Lazio in campo si vede. La squadra di Maurizio Sarri in maniera eroica batte il Parma grazie al gol di Noslin nonostante la doppia inferiorità numerica. Il doppio rosso sventolato a Zaccagni e Basic lascia più di qualche dubbio sulle scelte di Marchetto che in entrambi i casi sceglie in maniera impulsiva, ma è più tollerante con i giocatori del Parma soprattutto nell'estrarre i cartellini gialli. Noslin, però, decide il match con una gioocata a un quarto d'ora dalla fine e poi le aquile tengono fino al 95'. Una vittoria eroica della Lazio che nei momenti più difficili fa gruppo e risponde presente in una sfida che sa di impresa.

Inizio di match equilibrato con Corvi che si supera su Cancellieri e Provedel che risponde a Bernabé. Marusic e Castellanos sembrano portare in vantaggio i biancocelesti, ma Estevez sulla riga mette in angolo. Primo tempo divertente con entrambe le squadre che possono andare in vantaggio. Corvi è ancora perfetto su Basic al 38', ma poi accade qualcosa di incredibile. Quello che succede con la Lazio in campo in questo periodo è qualcosa di incomprensibile. Se pensavamo di aver visto tutto dopo la gara con il Milan, quanto ammirato con Bologna e Parma non lascia tranquilli in ottica futuro. Se il rosso di Gila era stato fiscale e l'arbitro era stato definito un po' permaloso da Sarri, la gara del Tardini è stata condizionata da un altro rosso che fa più che discutere. A farne le spese è Mattia Zaccagni per un'entrata a gamba alta ma senza piede a martello e chiaramente da giallo e non da rosso. Non contento Marchetti tira fuori un'altra perla con un rosso a Basic per una mezza spallata scambiata per gomitata con giallo a Estevez. Per intenderci la stessa cosa accaduta a San SIro con Saelemaekers per cui non è stato nemmeno fischiato fallo. In generale il direttore di gara è totalmente insufficiente e inadeguatro.

La Lazio però non molla e in nove è lei a crederci più degli avversari e così Noslin all'82' crede su un pallone che sembra perso, ruba palla a Valente , dribbla il portiere e mette in rete. Il Parma reagisce e comincia a crossare in area capitolina, ma l'occasione più grande è con Bernabé dalla distanza che trova ancora un Provedel in gran forma che vola a mettere in angolo. Un successo che fa esplodere il settore ospite ancora spettacolare con tanto di coreografia prepartita. Stratosferici sugli spalti, eroici in campo, un sabato perfetto per la Lazio.