Calciomercato Lazio | Marusic al Napoli? Il punto di Romano

Nelle ultime ore sono circolate indiscrezione di un interesse del Napoli per Adam Marusic, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul terzino della Lazio

Il futuro di Adam Marusic è ancora da definire. Il terzino montenegrino, che sul finire della scorsa stagione ha rinnovato per un anno il proprio contratto con la Lazio, è in scadenza al 30 giugno 2026 e rappresenta un'occasione per molti club alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra.

L'INTERESSE DEL NAPOLI - Nelle ultime ore era circolata l'indiscrezione di un possibile interesse del Napoli, ma a smentirla è stato Fabrizio Romano. Il noto esperto di mercato, sul proprio canale YouTube, ha spiegato che, per il momento, non risultano offerte da parte del club partenopeo per Marusic.

LE PAROLE DI ROMANO - "Nelle ultime ore sono circolate notizie di un possibile acquisto a parametro zero di Adam Marusic. Il calciatore della Lazio è stato offerto a diverse squadre come opportunità ma oggi a me non risulta che il Napoli sia in trattativa per prenderlo e non mi risultano offerte al giocatore".