Lazio, il Parma e le insidie: De Grandis presenta gli emiliani

Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Radio Laziale della partita che la Lazio di Maurizio Sarri dovrà affrontare sabato contro il Parma

Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per proiettarsi alla partita contro il Parma. Il giornalista di Sky Sport ha analizzato la sfida, concentrandosi sull'avversario e sulle possibili scelte di Sarri, prima di accennare al mercato.

PARMA-LAZIO - "Il Parma è una squadra guidata da un allenatore giovane e che non fa barricate, dal punto di vista tecnico mi aspetto una bella partita della Lazio. La Lazio ha due giocatori sopra la media: Zaccagni e Gila, insieme a tanti giocatori di buon livello, ma sicuramente non si ha il campione. Aldilà dei punti in classifica mi piace vedere questa crescita, se durante il mercato riesci con qualche scambio ad aggiustare la rosa puoi continuare a crescere. Mi sarebbe piaciuto vedere qualche volta in più Noslin, è l’unica cosa che imputo a Sarri, che è stato un po’ testardo sul continuare a puntare su Dia".

MERCATO - "Sarà un mercato difficile in cui dovrai cedere prima che comprare sempre guardando alla soglia di 0,7 per il mercato estivo. La Lazio mi sembra in crescita dal punto di vista qualitativo".