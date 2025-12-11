Lazio, slitta la decisione sul mercato: cambia la data del verdetto
RASSEGNA STAMPA - Con la finestra di gennaio ormai alle porte, la Lazio resta in attesa di capire con che margine potrà operare sul mercato. Nonostante il termine ultimo per una decisione sembrava essere stato fissato per il 16 dicembre, pare, in realtà, che non ci sia mai stata una data esatta in cui la nuova Commissione per il controllo economico-finanziario delle società sportive abbia annunciato la conclusione delle proprie analisi sui conti dei club di Serie A.
A riportarlo è Il Messaggero, che chiarisce come l'unica certezza sia che un resoconto dovrà per forza di cose esserci prima dell'inizio del mercato di gennaio. Sembra, però, che la data del verdetto sia stata fissata al 16 dicembre solo in seguito a un'intervista rilasciata lo scorso 10 ottobre dal presidente di Commissione Massimiliano Atelli, che al quotidiano romano annunciava: "Una volta ricevuta la la documentazione, la Commissione darà riscontro intorno alla metà di dicembre".
La realtà è che l'organismo sta fronteggiando un'enorme mole di lavoro nell'esaminare i bilanci, anche insieme all'aiuto di ex collaboratori della Covisoc. L'ultima riunione per fare un quadro di tutti i conti delle squadre di Serie A dovrebbe esserci solo il 20 dicembre, dopo la quale gli atti verranno trasmessi alla Figc, cui spetterà comunicare i verdetti ufficiali. La Lazio, dunque, dovrà aspettare ulteriormente prima di conoscere come potrà muoversi a gennaio, in un mercato che, quasi certamente, sarà a saldo zero.