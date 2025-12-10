Lazio, Raspadori-Castellanos chi ci guadagna? Parla Agostinelli

Il pensiero di Andrea Agostinelli in merito al possibile intreccio di mercato tra Castellanos e Raspadori

Ai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha espresso il suo parere sul possibile scambio tra Raspadori e Castellanos dicendo la sua anche sul momento di Noslin: "Noslin sta entrando bene, iniziare a dare segnali di affidabilità. Qualcosa riesce a creare, può diventare un cambio di qualità".

"Castellanos-Raspadori? Il secondo a me piace, può fare la prima punta anche non avendo il fisico per farlo. Nello scambio, la Lazio potrebbe guadagnarci. Raspadori segna e lega bene il gioco, anche se non ho l’intenzione di togliere credito a Castellanos. L’argentino mi piace, ma certo è difficile aspettarsi da lui 15 gol a stagione".

"Credo che l’ex Napoli a livello tecnico può farti male anche nell’uno contro uno, mentre il Taty ha bisogno di un contesto di squadra che lo supporti. Dal punto di vista aereo si perderebbe qualcosa, tecnicamente potresti giovarne. Sarebbe una scommessa, ma è importante anche accontentare il tecnico. Certo, dal punto di vista economico non mi sembra semplice, ma se c’è l’opportunità di accontentare Sarri andrebbe fatto. Una cosa è certo, se si vuole fare un campionato migliore la Lazio deve rinforzarsi, non basterebbe lasciare le cose come stanno”.

