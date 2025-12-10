Argentina, Scaloni valuta il Taty e non solo: l'elenco per il Mondiale

Le riflessioni di Scaloni. Il ct dell'Argentina ha ancora un po' di tempo per pensare ai giocatori da convocare per il Mondiale 2026 in America di quest'estate, dove nel girone J affronterà l'Algeria di Petkovic, l'Austria e la Giordania.

Diverse scelte sono già fatte e scontate per l'ex difensore, ma qualche posto è ancora libero. In attacco, per esempio, potrebbe esserci spazio per Castellanos. Come riportato dal portale argentino lanacion.com, l'attaccante della Lazio si gioca la chiamata di Scaloni con altri due centravanti come Panichelli dello Strasburgo e Lopez del Palmeiras.

Uno di loro potrebbe aggiungersi a Julián Álvarez, Lautaro Martinez e Messi, già sicuri della convocazione. Come ali o seconde punte, invece, sono in lista Garnacho, Prestianni e Dybala, senza dimenticare i giovani promettenti a caccia di spazio come Sosa, Costa, Soulé, Varela e Buendía. Il Taty spera, ma la concorrenza è tanta: i prossimi mesi saranno decisivi.