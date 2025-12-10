David Luiz ricorda Sarri: tra sigarette e Europa League

Le parole dell'ex Chelsea, questa sera in campo con il Pafos contro la Juve, in merito all'esperienza vissuta con Maurizio Sarri

La Juventus di mister Spalletti scenderà in campo questa sera per la sfida di Champions League contro il Pafos e, tra le fila della squadra cipriota c’è anche David Luiz.

La stella della nazionale brasiliana, intervistata da La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare anche della sua esperienza con il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ai tempi del Chelsea.

“Con Sarri ho avuto un ottimo rapporto, ma per lui all’inizio è stato difficile. Cercava di portare lo stesso gioco che aveva fatto a Napoli. Ricordo che continuava a urlare ad Hazard: ‘Devi pressare!’, e io gli dicevo: ‘Mister, qua devi gestire, ci sono altri giocatori’. Ma lui rispondeva: ‘No, non mi interessa!’".

"Nei primi 2‑3 mesi, durante le trasferte in treno, lo vedevo lanciare pezzi di carta per terra dicendo: ‘Me ne vado, non mi interessa!’. Ogni giorno andavo nel suo ufficio per confrontarmi e lui fumava. Io gli parlavo coprendomi la faccia. Dopo tre mesi, però, la squadra ha cominciato a seguirlo, e noi anche. Non a caso abbiamo vinto l’Europa League”, queste le sue parole.

