Ex Lazio | Wallace resta in Brasile e cambia squadra: i dettagli

Nuova avventura per Wallace. L'ex difensore della Lazio ha firmato con la formazione brasiliano del Ponte Preta, come si legge nel comunicato ufficiale del club. Il 31enne ha lasciato l'Atlético-GO, squadra di Serie B, e ha già iniziato gli allenamenti per la prossima stagione. Di seguito la nota.

"Il ritorno del Ponte Preta agli allenamenti pre-campionato è stato caratterizzato dalla presenza di volti nuovi. Il difensore Wallace, 31 anni, e l'attaccante Hebert, 26 anni, i rinforzi più recenti per il Macaca (soprannome del Ponte Preta) per la stagione 2026, sono arrivati ​​allo stadio Majestoso. Entrambi sono già integrati nella squadra e partecipano regolarmente alle attività di allenamento.

Wallace, arrivato dal Cruzeiro nel 2013, si è trasferito in Europa la stagione successiva, giocando per club tradizionali come Monaco (Francia), Lazio (Italia) e Braga (Portogallo). Il difensore ha anche esperienza in Turchia, Cina ed Emirati Arabi Uniti. Nel 2025 ha giocato in Série B con l'Atlético-GO, dove ha giocato nove partite".