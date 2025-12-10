Lazio, due ospiti speciali all’inaugurazione del nuovo Store
Un calciatore e una calciatrice della Lazio saranno presenti all'evento d'inaugurazione della nuova sede del Lazio Style Official Store.
10.12.2025 14:30 di Christian Gugliotta
Alle ore 16:00 di venerdì 12 dicembre, ci sarà l'inaugurazione della nuova sede del Lazio Style Official Store in Via Roberto Malatesta, 105.
All'evento saranno presenti anche un calciatore e una calciatrice biancocelesti, ancora da rivelare, che si intratterranno con i presenti firmando autografi e posando per delle foto.
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.