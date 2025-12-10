Lazio, i rinnovi sono un problema: cosa può fare Lotito
RASSEGNA STAMPA - Questione rinnovi. Se la Lazio otterrà il via libera dall’Authority, con il mercato a saldo zero, si potranno prolungare i contratti dei calciatori attualmente in rosa senza aumentare gli stipendi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport: questo discorso vale per esempio per Basic e Marusic, in scadenza, ed è stato portato avanti per Sarri, Vecino e Pedro.
Le richieste di Gila, Guendouzi e Romagnoli, che da tempo chiedono ingaggi più alti, non potrebbero essere accontentate, a meno che Lotito rinunciasse agli acquisti di gennaio utilizzando il saldo positivo ricavato da eventuali cessioni (come Hysaj e Gigot). Il presidente però, in caso di blocco parziale, potrebbe chiedere la revoca del provvedimento attraverso un'immissione di denaro.
Come scrive il quotidiano, le Noif indicano quattro possibili soluzioni: versamento in conto futuro aumento di capitale; aumento di capitale sottoscritto e versato solo in denaro; versamento in conto copertura perdite; finanziamenti postergati e infruttiferi dei soci.