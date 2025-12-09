Roma, Florenzi e la partita che rigiocherebbe: "Sì, ma col Var"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alessandro Florenzi è tornato a parlare della Roma. Lo ha fatto in un'intervista rilasciata ai canali social della World Soccer Agency, l'agenzia sportiva del procuratore Alessandro Lucci nella quale si è soffermato in particolare sulla semifinale di Champions tra Roma e Liverpool del 2018: "La partita che vorrei rigiocare? Roma-Liverpool ma con il VAR".

Florenzi non ha dubbi ed entra nello specifico: "Sarebbe potuto cambiare qualcosa perché c'era un fallo di mano con rosso e con quel rigore saremmo andati sul 3-2. Mancavano due gol e avevamo 80.000 tifosi assatanati dietro". L'ex capitano ha poi concluso: "Quella Roma era forte ma non vinceva perché c'era la Juve che faceva 104 punti".