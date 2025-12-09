Lazio, Isaksen e i rinnovi: Petrucci (Sky) fa il punto

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto della situazione in casa Lazio

Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il risultato della Lazio contro il Bologna (1-1), ma anche per fare il punto della situazione in casa biancoceleste. Il giornalista di Sky Sport ha fatto chiarezza sulla situazione relativa ai rinnovi del contratto e alle condizioni di Isaksen.

ISAKSEN - "Oggi Isaksen farà gli esami e capiremo se si è fermato in tempo e ha solo un affaticamento o andremo incontro all’ennesimo infortunio muscolare, questo rischio c’è.

TERZINI - "Nuno Tavares è uno di quei giocatori su cui la Lazio si apsetta delle offerte per poter fare una plusvalenza, considerando che il 40% andrà all’Arsenal. Marusic è imprescindibile in questa Lazio, ha un rendimento di media sempre sufficiente e non ha mai avuto troppi infortuni".

RINNOVI - "Romagnoli è in attesa di una mossa della Lazio per il rinnovo mentre per Gila è tutto fermo e la Lazio sa che non sarà facile convincerlo a rinnovare, a giugno in un modo o nell’altro sarà scritto il suo futuro. Per il rinnovo di Patric è tutto fermo ma non ci dovrebbero essere problemi, lo rivedremo titolare a Parma dopo un bel po’".